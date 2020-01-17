Прокуратура розслідує розкрадання коштів на будівництво метро в Києві

Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Прокуратура розслідує розкрадання при будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Київ.

"В подальшому Офіс Генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави", - йдеться в повідомленні.

Раніше анонсували, що метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Зазначимо, що вартість будівництва станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кабінет міністрів виділив 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар.

Раніше повідомлялося, що метро Києва незабаром стане більше на цілих чотирнадцять станцій завдяки будівництву нових ліній і продовження вже існуючих гілок метрополітену.