Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тис. гривень хабара

Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тисяч гривень хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

"Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську та Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, 18 березня 2020 року викрила на одержанні 91 тис грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокурора затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Фото: затримання прокурора (gp.gov.ua)

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