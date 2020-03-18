ru
ua

Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тис. гривень хабара

Новини » Надзвичайні події   

Прокурор вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності

Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тисяч гривень хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

"Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську та Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, 18 березня 2020 року викрила на одержанні 91 тис грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокурора затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Фото: затримання прокурора (gp.gov.ua)

Нагадаємо, НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", що завдав збитки в 13,7 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Харківській області служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директору комерційної структури оголошено про підозру.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону
Читати всі новини