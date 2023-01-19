Прокурор просит суд отправить Коболева под арест

Отмечается, что сегодня в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

По версии САП, в 2018 году председатель правления НАК, якобы "злоупотребляя своим служебным положением", инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.

В пресс-службе также заявили, что позже председатель правления НАК подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19.01.2023. О результатах рассмотрения ходатайства будет доложено дополнительно", - добавили в САП.