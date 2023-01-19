Прокурор просит суд отправить Коболева под арест

Прокурор просит применить к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отмечается, что сегодня в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.
По версии САП, в 2018 году председатель правления НАК, якобы "злоупотребляя своим служебным положением", инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.
В пресс-службе также заявили, что позже председатель правления НАК подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов.
"Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19.01.2023. О результатах рассмотрения ходатайства будет доложено дополнительно", - добавили в САП.
Напомним, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который в 2018 году получил 10 млн долларов премии. Пост в это время занимал Андрей Коболев и получил премию за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов.
Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), поэтому он составил 46,3 млн долларов.
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