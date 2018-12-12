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Прокурор Парижа назвав стрілянину в Страсбурзі терактом

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 15:08
Прокурор Парижа назвав стрілянину в Страсбурзі терактом
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

До розслідування стрілянини в Страсбурзі залучили антитерористичну поліцію

Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі 11 грудня була терактом. Про це заявив прокурор Парижа Ремі Эйтс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Прокурор додав, що згідно з показаннями водія таксі, чию машину злочинець викрав, щоб втекти з місця злочину, нападник був поранений. В даний час поліція продовжує його пошуки.

"З урахуванням обраної мети, того, як він діяв, даних про нього, свідчень тих, хто чув, як він кричав "Аллах Акбар", до розслідування залучено антитерористична поліція", - заявив він.

Зазначимо, правоохоронці і сили безпеки Франції продовжують масштабну операцію по розшуку нападника, який влаштував стрілянину в Страсбурзі.

В правоохоронних органах Франції відзначають, що підозрюваний у нападі був відомий поліції ще до стрілянини в Страсбурзі. Вранці 11 грудня, перед атакою на ярмарку, поліція обшукала житло Шерифа Шекката, оскільки його підозрювали у вбивстві. На момент обшуку його не було вдома.

РБК-Україна писало, що користувачі Тwitter опублікували фото нападника, який влаштував стрілянину в Страсбурзі.

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.

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