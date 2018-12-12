Прокурор Парижа назвал стрельбу в Страсбурге терактом

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

К расследованию стрельбы в Страсбурге привлекли антитеррористическую полицию

Стрельба на рождественской ярмарке​ в Страсбурге 11 декабря была терактом. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Эйтс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Прокурор добавил, что согласно показаниям водителя такси, чью машину преступник угнал, чтобы скрыться с места преступления, нападавший был ранен. В настоящее время полиция продолжает его поиски.

"С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал "Аллах Акбар", к расследованию привлечена антитеррористическая полиция", - заявил он.

Отметим, правоохранители и силы безопасности Франции продолжают масштабную операцию по розыску нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

В правоохранительных органах Франции отмечают, что подозреваемый в нападении был известен полиции еще до стрельбы в Страсбурге. Утром 11 декабря, перед атакой на ярмарке, полиция обыскала жилье Шерифа Шекката, поскольку его подозревали в убийстве. На момент обыска его не было дома.

РБК-Украина писало, что пользователи Тwitter опубликовали фото нападающего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.