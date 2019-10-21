Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Омеляна

Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач / РБК-Україна)

Колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі Омеляна

Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У понеділок, 21 жовтня 2019 року, прокурор у Антикорупційному суді на черговому судовому засіданні оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).

"Крім того, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання відбудеться о 10:00 год. 28 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні минулого року НАБУ оголосило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів.

За словами самого Омеляна, йому вручили підозру за "незаконне збагачення десять років тому". Він також зазначив, що автомобіль нібито купувався для його брата, а незадекларована оренда стосується двотижневого терміну в 2016 році.

Додамо, після передачі справи в суд Омелян заявив, що обвинувальний акт є частиною програми по його дискредитації та імітацією боротьби з корупцією у країні.