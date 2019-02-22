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Омелян прокоментував передачу до суду справи проти нього

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 19:00
Омелян прокоментував передачу до суду справи проти нього
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Омелян назвав обвинувальний акт частиною програми по його дискредитації

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що обвинувальний акт є частиною програми по його дискредитації і імітацією боротьби з корупцією в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Facebook.

"Кошти, витрачені НАБУ на "справу Омеляна", перевищують те, що вони вважають "незаконним збагаченням", в рази... Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте НАБУ як інституцію набагато сильніше", - написав міністр.

Проте він зазначив, що проти нього, як і Уляни Супрун, "людей, які ініціюють і здійснюють реформи - ведеться така безпринципна і низька гра".

Він написав, що "дорожній фонд працює, дороги будуються, люди мають можливість подорожувати літаками дешевше, ніж коли-небудь. Все більше іноземних компаній відкривають Україну. Вантажопотік в портах зростає, незважаючи на блокаду Азова. Це все зроблено мною і моєю командою. За це я отримав кілька хвиль інформаційних кампаній з моєї дискредитації, переслідування членів моєї сім'ї, справа НАБУ".

Омелян прокоментував передачу до суду справи проти нього

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно міністра інфрастурктури Володимира Омеляна.

Обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення") та ст. 366-1 КК України ("Декларування недостовірної інформації") направлено до суду для розгляду по суті

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