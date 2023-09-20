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Прокурор МУС высказался об ордере на арест Путина: Нами двигает не политика, а доказательства

Фото: Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда (icj-cij.org)
Автор: Владимир Костырин

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в деле о незаконной депортации украинских детей было принято, исходя из доказательной базы.

Об этом заявил сам прокурор МУС Карим Хан, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отметил главный прокурор Гааги на мероприятии "Борьба за будущее: украинские дети в войне" на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, это стал "чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент", когда независимые судьи почувствовали себя вынужденными под тяжестью доказательств выдать ордера на арест лидера государства и постоянного члена Совета Безопасности, а также "так называемого комиссара по делам детей".

Также Хан напомнил, что за несколько недель до выдачи ордера он побывал в Украине на линии фронта на юге страны, где попал в детский дом, в котором детей не было, что поразило его.

Прокурор МУС подчеркнул при этом, что ими "двигает не политика или эмоции, а доказательства, и эти доказательства заставили нас двигаться в определенном направлении".

Хан добавил, что голоса детей должны быть услышаны в зале суда.

Депортация РФ украинских детей и ордер на арест Путина

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.

Решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован. Отметим, что этот ордер будет действовать до конца его жизни.

Добавим, что недавно МУС открыл в Киеве полевой офис - крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.

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