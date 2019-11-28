Призначено нового прокурора Івано-Франківської області

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Очільником Івано-Франківської прокуратури став Юрій Фреїшин

Новим керівником Івано-Франківської прокуратури став Юрій Фреїшин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового керівника.

"У четвер, 28 листопада 2019 року, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового очільника Юрія Фреїшина", - йдеться у повідомленні.

Трепак зазначив, що позитивні зрушення у напрямах боротьби з корупцією і протидії кримінальним правопорушенням - ті зміни, на які чекає суспільство, і вони можливі лише при належній взаємодії правоохоронних органів.

У свою чергу, Фреїшин запевнив, що разом із колективом прокуратури докладе максимум зусиль задля утвердження верховенства права та підвищення довіри громадян до органів прокуратури.

Відзначимо, Юрій Фреїшин працює в органах прокуратури з 2003 року. До призначення на посаду прокурора Івано-Франківської області працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 28 листопада у Житомирі представили нового прокурора області, яким став Олег Васильєв. Представив нового головного прокурора області колективу заступник глави ГПУ Віктор Тріпак.

Крім того, 26 листопада був призначений новий головний прокурор Волинської області. Ним став Тарас Безрукий. До призначення на посаду прокурора Волинської області працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ.