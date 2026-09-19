РФ ударила по Вышгородскому району: пострадали мать с ребенком

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека - мать и ребенок. Их госпитализировали в местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе пострадали мать и ребенок. Оба госпитализированы в местную больницу, где им предоставят всю необходимую помощь.

Враг еще раз ударил по гражданским объектам - в результате атаки повреждены учебное заведение и автобус. На месте работают спасатели ГСЧС, которые ликвидируют последствия.