Прокуратура завершила розслідування проти екс-посадовця заводу "Маяк"

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна держконцерну "Укроборонпром". Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даним слідства, він пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Загальна сума угоди мала скласти 4,5 млн доларів, з яких 2 млн доларів покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2,5 млн доларів передати особисто підозрюваному у якості винагороди за його "послуги".

Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання 200 тис. доларів авансу.

Наразі відповідно ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, п’ятому учаснику злочинної схеми екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського повідомлено про підозру. Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до держпідприємств державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.