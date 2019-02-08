Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська

Його підозрюють у отриманні 15 тис. доларів хабара від забудовника

Прокуратура Винницкой области вручила подозрение мэру Могилева-Подольска Петру Бровко за получение взятки от застройщика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Генпрокурор отметил, что мэр Могилев-Подольска получил 15 тыс. долларов за 0,3 га земли под застройку.

"Винницкая прокуратура вручила городскому голове Могилев-Подольска подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал Луценко.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в нанесении ущерба на 68,72 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Держгеокадастру в Васильковском районе Киевской области объявили подозрение в получении 10,5 тысяч долларов взятки.