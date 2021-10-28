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П'ять будинків пошкоджено, а 235 - без світла: наслідки обстрілу Трьохізбенки

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Трьохізбенка, Четвер 28 жовтня 2021 10:52
П'ять будинків пошкоджено, а 235 - без світла: наслідки обстрілу Трьохізбенки Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Трьохізбенці (Луганська область) внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ пошкоджено п’ять житлових будинків. Ще 235 осель знеструмлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

"У результаті артилерійських обстрілів з боку російсько-окупаційних військ учора в Трьохізбенці пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий. Було випущено близько 20 снарядів", - йдеться в повідомленні.

За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці.

"Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ – пошкодження п’яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що від учора постраждалим надається вся необхідна допомога.

Фото: бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі (loga.gov.ua)

Нагадаємо, вчора близько 16:20 проросійські бойовики обстріляли населений пункт Трьохізбенка.

В результаті обстрілів постраждали житлові будинки - зокрема, розбиті вікна, пошкоджена покрівля, стіни, тощо.

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