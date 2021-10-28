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Бойовики обстріляли Кряківку, використовуючи заборонену зброю

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Луганська область, Четвер 28 жовтня 2021 02:08
Бойовики обстріляли Кряківку, використовуючи заборонену зброю Фото: бойовики обстріляли Кряківку, використовуючи заборонену зброю (facebook.com/otupivnich)
Автор: Анна Полисученко

У середу ввечері бойовики обстріляли село Кряківка в Луганській області. При обстрілі використовувалася заборонена Мінськими домовленостями зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "північ".

Обстріляні околиці села Кряківка - за попередніми даними, окупантами було зроблено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм.

Жертв і постраждалих немає. Осколками пошкоджено "водовоз" -автомобіль ЗІЛ-131.

Нагадаємо, що це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Луганської області з боку російсько-окупаційних військ за останні два місяці. Увечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сокільники біля житлових будинків Трьохізбенки та Кряківки Щастинської громади. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 і 122 мм.по оселях жителів Кряківки було випущено 30 снарядів: 5 з них потрапили в п'ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівки і приватні будинки жителів села.

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