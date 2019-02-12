Прокуратура в Туреччині видала ордери на арешт тисячі прихильників Ґюлена

Спецоперація торкнулася 76 провінцій країни

В Турции проходит массовая операция против оппозиционной организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов", как Анкара называет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал TGRT Haber.

Так, операция затронула 76 провинций, в ее рамках прокуратура выдала ордеров на арест 1112 человек. Другие подробности не сообщаются.

Отметим, власти Турции считают FETO и ее лидера ответственными за попытку госпереворота в стране, который произошел в ночь на 16 июля 2016 года. Так, из-за попытки госпереворота в Турции ввели режим чрезвычайного положения, который сняли только в июле 2018 года.​

Анкара полагает, что Гюлен занимался антиправительственной пропагандой в школах и просветительских организациях. С 1999 года проповедник живет в США, Турция требует от Вашингтона его экстрадиции.

Напомним, в декабре 2018-го министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп пообещал выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как писало РБК-Украина ранее, в Турции 15 журналистов Cumhuriyet получили тюремные сроки за связи с Гюленом. Ахмет Шик, Мурат Сабунчу и еще 13 обвиненных в якобы подготовке терактов журналистов получили приговоры в виде тюремного заключения.