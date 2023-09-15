Прокуратура США обвинила сына Байдена по трем пунктам дела о хранении оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что речь идет о незаконно приобретенном в 2018 году пистолете. По данным следствия, 53-летний Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra 38SPL по подложным документам. Его также обвиняют в сокрытии информации о подложных документах и пристрастиях к наркотическим веществам при оформлении лицензии на оружие. По предъявленным обвинениям, по данным издания, ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Его адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что предъявленные обвинения невозможны из-за соглашения, которое Хантер Байден заключал с федеральной прокуратурой. Он подчеркнул, что выдвинутые обвинения не соответствуют правоприменительной практике. Кроме того, у команды адвокатов Хантера Байдена есть доказательства его невиновности по этому делу.

Напомним, что в отношении Хантера Байдена также расследуется дело о неуплате налогов. Ранее он признал вину по этому делу, чтобы снять с себя обвинения по делу об огнестрельном оружии. Но затем он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

Вскоре стало известно, что в США назначили спецпрокурора по делу сына Байдена. Генеральный прокурор штата таким образом повысил статус прокурора, расследующего дело сына президента Байдена Хантера, до статуса специального прокурора.