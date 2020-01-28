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Офіс генпрокурора повідомив про підозру заступнику голови газового підприємства

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 10:45
Офіс генпрокурора повідомив про підозру заступнику голови газового підприємства
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заступника керівника товариства підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Офіс генпрокурора повідомив про підозру заступнику керівника одного з товариств у сфері імпорту та реалізації природного газу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Як зазначає прес-служба, до бюджету відшкодовано 129 млн гривень.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора у понеділок, 27 січня 2020 року, повідомлено про підозру заступнику керівника одного з товариств за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабіну в розкраданні понад 50 млн гривень.

Також детективи НАБУ повідомили п'яти особам про підозру у розкраданні понад 21 млн гривень держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

До цього, в кінці грудня, НАБУ провело обшуки в приміщеннях державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Обшуки проходили у філіях підприємства і за місцем проживання посадових осіб АМПУ в Києві, Одесі і Одеській області в рамках розслідування зловживання посадових осіб держпідприємства.

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