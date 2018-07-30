Прокуратура розслідує загибель двох українських військових

Поблизу села Кримське Новоайдарського району відбувся бій між бійцями ЗСУ та бойовиками "ЛНР", у результаті якого загинули двоє українських військових

Прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинули двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Як зазначається, у місцеву поліцію прийшло повідомлення, що поблизу села Кримське Новоайдарського району відбувся бій між військовослужбовцями 53-ї ОМБр та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків так званої "ЛНР". Внаслідок бойового зіткнення загинули двоє бійців Збройних сил України.

"Наразі вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковане як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі станом на 30 липня поранені троє українських військових.

Також бойовики сьогодні відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль, окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету. Втрати серед бойовиків уточнюються.