Прокуратура расследует гибель двух украинских военных

Возле села Крымское Новоайдарского района состоялся бой между бойцами ВСУ и боевиками "ЛНР", в результате которого погибли двое украинских военных

Прокуратура Луганской области взяла под контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, в местную полицию пришло сообщение, что возле села Крымское Новоайдарского района состоялся бой между военнослужащими 53-й ОМБр и диверсионно-разведывательной группой боевиков так называемой "ЛНР". В результате боевого столкновения погибли двое бойцов Вооруженных сил Украины.

"Сейчас совершенное уголовное правонарушение квалифицировано как террористический акт, который привел к гибели людей (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Донбассе по состоянию на 30 июля ранены трое украинских военных.

Также боевики сегодня открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь, кроме этого, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета. Потери среди боевиков уточняются.