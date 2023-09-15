Прокуратура будет просить суд об аресте Шуфрича

Для народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, Офис генпрокурора будет просить меру пресечения в виде ареста.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Мера пресечения будет избираться Печерским районным судом Киева.

Отметим, что для подозреваемых в государственной измене мера пресечения в виде ареста не предусматривает альтернативы в виде залога.

Что известно о деле Шуфрича

Сегодня утром к нардепу Шуфричу пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины. Во время обысков у него обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

По данным источников РБК-Украина, у нардепа также обнаружили документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Под документом, датированным 2014 годом, также стоит подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Позже стало известно, что СБУ сообщила Шуфричу о подозрении в государственной измене. Он стал фигурантом дела о работе на агента ФСБ, бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, координировавшего российскую агентуру в Украине.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич и в какие скандалы он попадал, читайте в материале РБК-Украина.

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