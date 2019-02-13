Прокуратура просить суд заарештувати Мангера

Держзвинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя

Прокуратура просит избрать для главы Херсонского областного совета Владислава Мангера меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога. Об этом в ходе судебного заседания заявила прокурор Виктория Калита, передает корреспондент РБК-Украина.

Обвинение считает, что Мангер может скрываться от правосудия. По данным следствия, за последние годы он пересекал границу Украины 112 раз, а его семья владеет домом в Вене.

Также прокурор заявила, что в ходе организации заказного убийства активистки Екатерины Гандзюк участники преступления использовали средства конспирации. По мнению прокуратуры, это свидетельствует о возможном уничтожении доказательств в этом деле.

Следует отметить, что 3 марта истекает срок досудебного расследования в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Затем расследование может быть продолжено, тогда продлят и срок меры пресечения.

Напомним, адвокаты Мангера заявили о его готовности пройти полиграф по вопросу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, адвокаты главы Херсонского облсовета готовы внести за него залог.

Добавим, Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Здание суда охраняют почти 150 правоохранителей.