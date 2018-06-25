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Суд почав розгляд клопотання щодо продовження строку тримання під вартою Рубана

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 18:26
Фото: суд над Рубаном (РБК-Україна)
Фото: суд над Рубаном (РБК-Україна)

Рубана підозрюють у підготовці терактів

Шевченківський районний суд Києва почав розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою щодо Володимира Рубана, підозрюваного у підготовці терактів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана.

 

Фото: суд над Рубаном (РБК-Україна)

Нагадаємо, Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований в меблів.

Рубан при обранні запобіжного заходу у Шевченківському райсуді заперечував, що йому було відомо про зброю в автомобілі.

24 травня 2018 року колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту Рубана на рішення суду про його арешт до 2 липня. Апеляційний суд залишив Рубана під вартою.

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Теги публікації: Владимир Рубан, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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