Суд почав розгляд клопотання щодо продовження строку тримання під вартою Рубана

Рубана підозрюють у підготовці терактів

Шевченківський районний суд Києва почав розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою щодо Володимира Рубана, підозрюваного у підготовці терактів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Рубана.

Фото: суд над Рубаном (РБК-Україна)

Нагадаємо, Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований в меблів.

Рубан при обранні запобіжного заходу у Шевченківському райсуді заперечував, що йому було відомо про зброю в автомобілі.

24 травня 2018 року колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту Рубана на рішення суду про його арешт до 2 липня. Апеляційний суд залишив Рубана під вартою.