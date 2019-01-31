Прокуратура просить передати справу Савченко та Рубана зі Слов'янська

Сторона обвинувачення клопоче про передачу справи до Чернігова

Прокуратура подала ходатайство в Верховный суд о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана до Чернигова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Валентина Рыбина.

По словам Рыбина, рассмотрение ходатайства запланировано на 4 февраля на 11:00 в Верховном суде в Киеве.

"Итак, обвинительный акт Владимир Рубан и Надежды Савченко, едва успев приехать в Славянская, может выехать в Чернигов! По крайней мере так хотят прокуроры, которые подали сегодня ходатайство в ВС о определения подсудности дела", - написал адвокат.

Рыбин также отметил, что будет просить суд направить рассмотрение дела в Печерский районный суд Киева.

"Я, например, вижу это дело исключительно в Печерском районнном суде Киева, и постараюсь убедить судей, направить акт именно в Печерский райсуд", - добавил Рыбин.

Напомним, ранее сообщалось, что дело депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что Следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. 21 января ему вручили обвинительный акт.