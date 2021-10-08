ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: онлайн
Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Він проходить підозрюваним у справі про присвоєння землі в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.
Що відомо про справу
6 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ряду посадових осіб міста в рамках розслідування кримінального провадження.
Потім детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.
Зокрема, підозри оголосили:
- одеському бізнесмену Володимиру Галантернику,
- екс-прокурору Одеської області Олегу Жученко,
- директору департаменту Одеської міської ради Олексію Спектору.