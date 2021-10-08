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ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: онлайн

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:24
ВАКС обирає запобіжний захід Труханову: онлайн Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Він проходить підозрюваним у справі про присвоєння землі в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

Що відомо про справу

6 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ряду посадових осіб міста в рамках розслідування кримінального провадження.

Потім детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.

Зокрема, підозри оголосили:

  • одеському бізнесмену Володимиру Галантернику,
  • екс-прокурору Одеської області Олегу Жученко,
  • директору департаменту Одеської міської ради Олексію Спектору.
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Генадій Труханов
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