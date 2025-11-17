Прокуратура просит арест Чернышова или залог 55 млн гривен

Прокурор САП просит взять Чернышова под стражу, мотивируя это рисками влияния на ход следствия. По словам представителя обвинения, подозреваемый может уничтожить или скрыть доказательства, давить на свидетелей или покинуть территорию Украины.

В качестве альтернативы ареста прокуроры предлагают определить размер залога - 55 миллионов гривен. По состоянию на 18:00 суд продолжает рассмотрение ходатайства.

Также известно, что по данным следствия, в целом зафиксирована передача Чернышеву 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Более того, сегодня прокуроры САП раскрыли, что в коррупционной схеме ключевую роль играла его жена Чернышова - Светлана.

Операция "Мидас"

10 ноября НАБУ сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По версии следствия, участники группировки систематически получали "откаты" от подрядчиков, а отмытые средства проходили через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало материалы, подтверждающие посещение этого офиса бывшим вице-премьером Алексеем Чернышевым.

После появления подробностей дела в отставку ушли министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.