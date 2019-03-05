Прокуратура відкрила провадження через смерть робітника на меткомбінаті у Маріуполі

Фото: місце події (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки, які спричинили смерть працівника на металургійному комбінаті у Маріуполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook.

Як зазначаэться,під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Установлено, що 4 лютого, близько 15:45, 41 - річний мешканець Маріуполя виконував демонтажні роботи на агломашині №12 цеху Аглофабрики ПрАТ "ММК ім. Ілліча", під час яких, на нього впав скрубер вагою 2 тони, який відірвався через пошкоджене кріплення.

Через травми несумісні із життям потерпілий загинув на місці події. Досудове розслідування триває.

Фото: місце події (facebook.com/don.gp.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Маріуполі Донецької області на металургійному комбінаті під час проведення робіт по демонтажу стався обвал, в результаті чого загинув один із співробітників.

Нагадаємо, в Маріуполі у січня 2019 року на металургійному комбінаті імені Ілліча стався обвал залізобетонної плити, в результаті чого загинув один робітник, інший отримав поранення.