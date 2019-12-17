Прокуратура відкрила провадження через НС у СІЗО Кропивницького

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника Кропивницького слідчого ізолятора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.

Провадження відкрите за ч. 2 ст. 345 КК України - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.



За версією слідства, 16 грудня 2019 року один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою.

Також він відмовився слідувати до ізолятора тимчасового тримання обласного управління Нацполіції, брати участь у слідчих діях та давати письмові пояснення щодо цього інциденту, підбурюючи інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення. В результаті цього були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.



Окрім того, реагуючи на ситуацію, прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького слідчого ізолятора, що спричинила значні матеріальні збитки, за ч. 2 ст. 365 КК України. Наразі ситуація в СІЗО повністю контрольована.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня із Райківської виправної колонії (№73) втекли двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

РБК-Україна писало, що 22 вересня у Миколаївській області з колонії втік засуджений за умисне вбивство.