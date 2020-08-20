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Прокуратура відкрила справу через затримання українського добровольця в Криму

Крим, Четвер 20 серпня 2020 12:33
Прокуратура відкрила справу через затримання українського добровольця в Криму
Фото: затримання добровольця в Криму (ark.gp.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Встановлюються особи, причетні до незаконного затримання добровольця

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила справу у зв'язку із затриманням на окупованому півострові українського добровольця "батальйону імені Номана Челебиджихана". Зараз встановлюються особи, причетні до незаконного затримання добровольця.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

зокрема, у прокуратурі розпочато провадження у зв'язку з незаконним затриманням українського добровольця (ч. 2 ст. 146), а також з порушенням недоторканності житла шляхом проведення незаконного обшуку за місцем його проживання в Кіровському районі Криму (ч. 2 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання українського добровольця на території окупованого Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці за участь в незаконному збройному формуванні".

Нагадаємо, у червні в Криму ФСБ затримала українця, який нібито намагався незаконно потрапити на територію півострова.

Крім того, за звинуваченням у незаконному перетині кордону з Кримом російські силовики заарештували українського військовослужбовця Євгена Добринського.

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