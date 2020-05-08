Прокуратура открыла дело из-за вспышки COVID-19 в интернате на Закарпатье

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В интернате заболели 10 человек, 4 из которых дети

Прокуратура Закарпатской области открыла дело из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Перечинской школе-интернат для детей сирот. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что по состоянию на утро 8 мая коронавирус подтвердили у 10 человек связанных с данным учебным заведением. Среди больных - четверо детей в возрасте от 12 до 15 лет. Они находятся под наблюдением медиков в областной детской больнице.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - сообщили в прокуратуре.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области полиция объявила о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от коронавируса COVID-19. Директора обвиняют в нарушении санитарных правил и норм. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области правоохранители открыли дело из-за вспышки коронавируса COVID-19 в трех реабилитационных центрах города Подгороднее. В центрах заболели сразу 26 человек.