ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура відкрила справу через вбивство військового снайпером на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     20.03.2020 - 15:52
Прокуратура відкрила справу через вбивство військового снайпером на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

З початку року на Донбасі загинули понад 40 військових

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі українського військового від кулі снайпера в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, кримінальне провадження було відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України.

Зазначається, що з початку 2020 року в ході бойових дій на Донбасі загинув 41 український військовий, ще 182 - отримали поранення. У цей же період минулого року втрати українських сил складали 34 особи, а поранених було 222.

"Офіс генерального прокурора контролює хід усіх кримінальних проваджень за фактами втрат та поранень українських військовослужбовців в результаті збройної агресії РФ", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 19 березня на одній з позицій в Луганській області від кулі снайпера загинув український військовий. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу Луганського український військовий отримав поранення. Бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще один поранений На Донбасі в результаті обстрілів поранено одного військового
Новини України ЛуганськДонбасснайперы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся