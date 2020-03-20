На Донбасі поранений український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики з початку доби обстріляли позиції українських військовий поблизу Луганського

На Донбасі 20 березня бойовики обстріляли позиції операції Об'єднаних сил поблизу Луганського, поранення отримав один український військовий. Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях ООС з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Евакуаційної технікою воїна був доставлений на військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний", - повідомили в штабі.

Як зазначили в ООС, українські військові застосували у відповідь вогневі засоби і дали адекватну відповідь бойовикам.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу збройними формуваннями РФ один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Всього бойовики 15 раз порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжила мандат на наступний 12-місячний період. Мандат подовжений до 31 березня 2021 року.