Прокуратура відкрила справу через ремонт мосту в Дніпрі

Прокуратура Дніпропетровської області розслідує можливе привласнення державних коштів під час ремонту Центрального мосту в Дніпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

Справу порушено за статтею 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі дії проводяться спільно з співробітниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області.

"Для оцінки якості правоохоронцями направлено зразки бетону на експертне дослідження", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в липні президент України Володимир Зеленський заявив, що мер Дніпра піде у відставку, якщо відремонтований міст не відкриють до середини вересня.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський через Facebook зобов'язав народного депутата Андрія Іванчука профінансувати ремонт доріг в Івано-Франківській області. Зокрема, під час робочого візиту президент підняв питання стану доріг в області, в результаті обговорення з'ясувалося, що на одну з доріг під Коломиєю потрібно 175 млн гривень. В ході дискусії з мажоритарником Іванчуком сторони домовилися, що він знайде гроші на дорогу, однак пізніше в Facebook заявив, що Зеленський нібито мав на увазі необхідність "поділитися досвідом" у ремонті доріг.