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Прокуратура відкрила справу через пожежу на військовому складі у Вінницькій області

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 12:58
Прокуратура відкрила справу через пожежу на військовому складі у Вінницькій області
Фото: пожежа військового складу (vppnr.gp.gov.ua)

В результаті пожежі завдано збитків на суму 10,5 млн гривень

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території речового складу військової частини у Гайсині Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Повідомляється, що в результаті пожежі завдано збитків на суму 10,5 млн гривень.

"В металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м виникла пожежа. Вогнем знищено майно, яке зберігалося в будинку: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, більше 1 тис. одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Попередня сума збитків - 10,5 млн гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пожежа виникла через замикання електропроводки.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні в Чернігівській області сталася пожежа на військовому полігоні. Пожежа сталася в лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А 0665, що в Козелецькому районі. За попередньою інформацією, площа спалаху склала близько 10 га.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загоряння лісової підстилки.

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