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Прокуратура відкрила справу про обстріл журналістів на Донбасі

Новини » Суспільство     08.04.2020 - 15:06
Прокуратура відкрила справу про обстріл журналістів на Донбасі
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Санкція статті про порушення законів та звичаїв війни передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років

Офіс генерального прокурора почав досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, в якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, в якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Зазначимо, обстріл стався поряд з Красногорівкою. Так, НВФ застосували БПЛА, з якого скинули осколковий заряд ВОГ-17.

Нагадаємо, 7 квітня на Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". Противник скинув снаряд з безпілотника, який впав в метрі від автомобіля телеканалу. Снаряд відлетів на кілька дрібних осколків.

Пізніше в штабі операції Об'єднаних сил дану інформацію підтвердили.

В ООС підтвердили обстріл журналістів на Донбасі На Донбасі під обстріл потрапила знімальна група одного з каналів
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