Прокуратура відкрила справу за фактом тортур цивільних у "ЛНР"

Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, сполученого з тортурами з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації. Справу було розпочато за результатами обробки доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Щодо ситуації з правами людини в Україні".

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За наданими матеріалами, представники "Міністерства державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", контрольованих окупаційною адміністрацією РФ, незаконно затримують громадян і, утримуючи в підвалах, примушують зізнаватися в "шпигунстві" на користь України і "співпраці" зі Службою безпеки України.

Мирні жителі піддаються тортурам і катуванням. Проти них застосовують фізичну силу і сексуальне насильство, використовують електричний струм і методи удушення газом.

"Затриманих позбавляють їжі і доступу в туалет. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою", - йдеться в повідомленні.

Нині прокуратурою встановлено жителів міста Луганська та області, які постраждали від протиправних дій представників окупаційної адміністрації Росії.

Злочинні дії заборонені статтею 147 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і нормам міжнародного гуманітарного права про заборону насильства над цивільними особами.

Відповідальним за злочини загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в ООН назвали найпоширеніші порушення прав людини на окупованій території Донбасу і Криму.

Крім того, в кінці червня генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.