Прокуратура відкрила справу за фактом переслідування журналіста охоронцями Ахметова

Поліція вже розслідує стеження за Ткачем охоронцями Ахметова

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за преследования охранниками олигарха Рината Ахметова за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях". Об этом сообщает "Радио Свобода".

В настоящее время производство по этим же фактам уже расследуется следователем Шевченковского района УП ГУНП в г. Киеве.

"Производство открыл первый заместитель прокурора города Киева Кононенко П.М. Как сообщил следователь Шевченковского ГУ НПУ, производство было открыто на основе информации, которую разместили СМИ", - сообщила адвокат Оксана Максименюк.

В частности, адвокат напомнила о том, что полиция уже расследует слежку за Ткачом охранниками Ахметова. По ее словам, объединение двух одинаковых производств в одно - распространенная практика.

"Сегодня следователь позвонил, чтобы вызвать Михаила на допрос. Мы ему сообщили, что уже такое дело открыто следственным управлением и проводится досудебное расследование. И поэтому он собирался связаться со следователем, который сейчас ведет дело, чтобы объединить эти два производства в одно", - добавила адвокат.

Напомним, журналист Михаил Ткач опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты установили, что автомобили, которые используют для слежки, относятся к охранной фирмы ООО "Дельта-Донбасс".