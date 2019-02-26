Поліція відкрила справу за заявою журналіста про стеження охоронців Ахметова

Фото: Михайло Ткач (facebook.com/mixailotkach)

Поліція вивчить надані журналістом "Радіо Свобода" факти

Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості з кваліфікацією "перешкоджання діяльності журналістів" після заяви журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача про стеження охоронців олігарха Ріната Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Національної поліції Ярослава Тракало.

За його словами, 22 лютого до поліції надійшла заява Ткача про перешкоджання діяльності журналіста. У заяві, зокрема, йшлося про те, що в Києві невідомі на автомобілях протягом декількох місяців стежать за його знімальною групою, а 21 лютого група була заблокована цими автомобілями.

"Після отримання заяви Головне слідче управління внесло зазначені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 статті 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Будь-які спроби або методи тиску на журналістів, навіть у завуальованій формі, неприпустимі. Всі докази, надані до поліції, будуть ретельно вивчені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях". Журналісти встановили, що автомобілі, які використовують для стеження, відносяться до охоронної фірми ТОВ "Дельта-Донбас".

Також повідомлялося, що журналіст після цього подав заяву до поліції.