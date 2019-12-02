СБУ затримала одесита, який закликав до створення "ОНР"

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Агітатор в інтернеті розміщував антиукраїнські гасла

Контррозвідники Служби безпеки України викрили в Одесі антиукраїнського агітатора, який підтримував ідею створення так званої "Одеської народної республіки" та пропагував федералізацію південно-східних регіонів України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що він в інтернеті розміщував антиукраїнські гасла для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Одеському регіоні.

"Зловмисник також робив публічні заклики до зміни меж території України та розпалював міжнаціональну ворожнечу. Чоловік також періодично виїжджав на тимчасово анексовану територію АР Крим, де, за інформацією спецслужби, контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

"Наразі зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ухвалою Приморського районного суду Одеси підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ відкрила справу щодо сепаратизму спілки угорців Закарпаття. Справу було відкрито після того, як у газеті "Карпаталія" з'явилася ілюстрація з пофарбованими в колір угорського прапора районами Закарпатської області.