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Інтерв'ю

Прокуратура Києва оголосила підозру власнику кафе, який застрелив відвідувача

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:45
Фото: місце стрілянини (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: місце стрілянини (kyiv.gp.gov.ua)

Інцидент стався близько 11 години вечора 23 червня в Оболонському районі столиці

Прокуратура міста Києва оголосила підозру власнику кафе, який застрелив відвідувача та поранив ще одного. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
 
"Директору кафе повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі), ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті двох і більше осіб)", - йдеться у повідомленні.
 
Так, інцидент стався близько 11 години вечора 23 червня в Оболонському районі столиці.
 
Між двома чоловіками, які відпочивали у кафе, та підозрюваним виник конфлікт, під час якого останній взяв пістолет та здійснив вісім пострілів у бік кривдників. Внаслідок стрілянини один з відвідувачів, 29-річний мешканець м. Запоріжжя, загинув на місці. Його товариш із тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудей був доставлений до лікарні.
 
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачам, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені.
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Теги публікації: Київ, подозрение, Прокуратура, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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