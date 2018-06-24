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У Києві сталася стрілянина в ресторані

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 02:45
Фото: місце події (espreso.tv)
Фото: місце події (espreso.tv)

Внаслідок стрілянини 1 людина загинула, ще двоє поранені

В Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачам, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє "Еспресо".

Як повідомляється, компанія з декількох чоловіків та жінок відпочивала в ресторані. В якийсь момент стався конфлікт між відпочиваючими та власником, через що й почалася стрілянина.

Так, 60-річний власник каже, що клієнти ображали його особисто в присутності його доньки, яка також працює в даному ресторані.

"В розпал суперечки власник дістав пістолет ПМ та почав стріляти. Один з відпочиваючих чоловіків отримав вогнепальні поранення, не сумісні з життям, ще двох з пораненнями госпіталізували лікарі", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: стрілянина у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на провулку Фізкультурному у Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка.

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Теги публікації: Київ, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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