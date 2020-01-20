Прокуратура оголосила підозру екс-помічнику нардепа

Повідомлено про підозру керівника злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, на даний момент в Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації.

"Повідомлено про підозру керівника злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Слід зазначити, що обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду. Одеси з угодою про визнання його провини у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

Зазначимо, у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гадзюк фігурує колишній помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський.

Нагадаємо, в грудні Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці заарештували трьох молодих людей, підозрюваних у вчиненні стрільби в Миколаєві, в результаті якої були поранені дві людини. Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.