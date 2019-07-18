Прокуратура Нью-Йорка завершила розслідування по кампанії Трампа

Прокуратура штату Нью-Йорк завершила розслідування даних про порушення членами керівництва групи компаній Trump Organization правил фінансування передвиборної кампанії та інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це в середу повідомила газета The New York Times.

Суддя Вільям Поул розпорядився оприлюднити низку слідчих матеріалів, що стосуються обшуків в будинку колишнього юриста президента США Майкла Коена.

"Зараз розслідування урядом порушень завершено. Настав час для того, щоб кожен американець отримав можливість перевірити матеріали", - додав суддя.

Повідомляється, що дане рішення не означає, що прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк не висунить офіційні звинувачення щодо Trump Organization, Трампа і його наближених. Якщо це станеться, то розгляд загрожує затьмарити передвиборну кампанію республіканця переобрання президентом США на другий термін в 2020 році.

Нагадаємо, екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен надав прокуратурі в Нью-Йорку інформацію про порушення в компанії Trump Organization