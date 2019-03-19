У розшук оголосили 28 учасників "Самооборони Криму"

Ілюстративне фото (facebook.com KRYM.SOS)

Українські правоохоронці вже ідентифікувала 1,4 тис. учасників "Самооборони Криму"

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, з початку 2019 року, оголошено в розшук 28 осіб, які входили до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та вчиняли злочини під час окупації півострову. Про це повідомляло РБК-Україна з посиланням на Facebook прокуратури АР Крим.

Зазначається, що загалом, починаючи з 2018 року в розшук оголошено 165 представників, у тому числі й керівництво, зазначеного незаконного збройного формування. Щодо 1400 осіб встановлено повні анкетні дані.

Фото: оголошені у розшук особи (facebook.com/prok.arkrym)

У прокуратурі АР Крим також нагадали, що було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно командира однієї з рот незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму", який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2018 року повідомлялося, що українські правоохоронці ідентифікували 900 учасників так званої "Самооборони Криму", які сприяли анексії півострова в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що поліція Автономної Республіки Крим оголосила у розшук керівництво та учасників окремого підрозділу "Рубеж", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький" та розвідувального катера "Славутич".