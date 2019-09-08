Прокуратура Криму закликала не брати участь у "виборах" на півострові

Жителів окупованого Росією Криму закликають не брати участь в так званих "виборах", які російська влада у неділю, 8 вересня, проводить на півострові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря прокуратури Автономної Республіки Крим Катерину Діденко у Facebook.

Так, в прокуратурі закликають не голосувати на "виборах депутатів кримського парламенту", а також місцевих рад, які сьогодні відбуваються на території окупованого Криму. Діденко додала, що так звані "вибори" не визнаються законними в Україні, Європейському Союзі, Сполучених Штатах та інших країнах.

"Прокуратура АР Крим закликає не брати участь в незаконних "виборах" на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь. Також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення незаконних виборів в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим повідомила про підозру та оголосила в розшук Михайла Малишева, голову так званої "Центральної виборчої комісії" окупованого півострова. Малишев у березні 2014 року брав участь у проведенні так званого "референдуму", а також організовував цьогорічні "вибори до кримського парламенту".

Додамо, у неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні відбуваються так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.