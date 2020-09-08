Прокуратура Києва взяла на контроль справу про напад на Балуха

Прокуратура Києва тримає на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом нападу на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Правоохоронці встановили осіб, з якими колишній політв'язень спілкувався напередодні нападу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. З вказаними свідками проводяться слідчі дії.

У прокуратурі також зазначили, що знайшли сумку з речами Балуха.

Нагадаємо, Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня, за даними поліції, його пограбували. Його госпіталізували сьогодні вдень, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

В Офісі президента не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.