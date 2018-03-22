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Прокуратура Італії проводить перевірку угоди з продажу "Мілана"

НовиниСпорт    22.03.2018 - 12:34
Фото: Лі Юнхун (acmilan.com)
Фото: Лі Юнхун (acmilan.com)

Представників влади зацікавили деталі угоди

Італійська прокуратура ініціювала перевірку на предмет можливих порушень під час продажу футбольного клубу "Мілан" китайському консорціуму. Про це повідомляє Gazzetta Dello Sport.

Відомо, що представників влади зацікавили деталі угоди, яка була завершена 13 квітня 2017 року. Колишній Прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі продав міланський клуб за 740 млн євро китайському консорціуму на чолі з бізнесменом Лі Юнхуном.

Після цього стала з'являтися інформація про неспроможність китайської компанії і про її фінансову нестабільність. Всі ці деталі привели до того, що прокуратура готова детально розібратися в тому, що відбувається.

У поточному сезоні "Мілан" займає шосте місце в чемпіонаті Італії, набравши 50 очок в 28 матчах. Італійський клуб за сумою двох матчів поступився англійському "Арсеналу" (0:2; 1:3) в 1/8 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.

Нагадаємо, власник і президент італійського "Мілана" китайський бізнесмен Лі Йонхон підозрюється в шахрайстві

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Теги: Сільвіо Берлусконі, Італія, Китай, Милан, инвесторы, Футбол, Прокуратура
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