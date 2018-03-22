Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Прокуратура Италии проводит проверку сделки по продаже "Милана"

НовостиСпорт    22.03.2018 - 12:34
Фото: Ли Юнхун (acmilan.com)
Фото: Ли Юнхун (acmilan.com)

редставителей власти заинтересовали детали сделки

Итальянская прокуратура инициировала проверку на предмет возможных нарушений при продаже футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport. 

Известно, что представителей власти заинтересовали детали сделки, которая была завершена 13 апреля 2017 года. Бывший Премьер-министр страны Сильвио Берлускони продал миланский клуб за 740 млн евро китайскому консорциуму во главе с бизнесменом Ли Юнхуном.

После этого стала появляться информация о несостоятельности китайской компаниии  о ее финансовой неустойчивости. Все эти детали привели к тому, что прокуратура готова детально разобраться в происходящем.

В текущем сезоне "Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 28 матчах. Итальянский клуб по сумме двух матчей уступил английскому "Арсеналу" (0:2; 1:3) в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

Напомним, владелец и президент "Милана" китайский бизнесмен Ли Йонхон подозревается в мошенничестве.

В чемпионате Нидерландов со следующего сезона внедрят видеоповторы "Реал Сосьедад" уволил главного тренера и спортивного директора
Теги: Сильвио Берлускони, Италия, Китай, Милан, инвесторы, Футбол, Прокуратура
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top