Прокуратура Италии проводит проверку сделки по продаже "Милана"

редставителей власти заинтересовали детали сделки

Итальянская прокуратура инициировала проверку на предмет возможных нарушений при продаже футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.

Известно, что представителей власти заинтересовали детали сделки, которая была завершена 13 апреля 2017 года. Бывший Премьер-министр страны Сильвио Берлускони продал миланский клуб за 740 млн евро китайскому консорциуму во главе с бизнесменом Ли Юнхуном.

После этого стала появляться информация о несостоятельности китайской компаниии о ее финансовой неустойчивости. Все эти детали привели к тому, что прокуратура готова детально разобраться в происходящем.

В текущем сезоне "Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 28 матчах. Итальянский клуб по сумме двух матчей уступил английскому "Арсеналу" (0:2; 1:3) в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

Напомним, владелец и президент "Милана" китайский бизнесмен Ли Йонхон подозревается в мошенничестве.