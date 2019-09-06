Прокуратура Грузії висунула нові звинувачення екс-гендиректору "Руставі 2"

Генеральна прокуратура Грузії висунула нові звинувачення проти колишнього генерального директора телеканалу "Руставі 2" Ніка Гварамія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, його підозрюють у злісному використанні службового становища.

У заяві прокуратури йдеться про те, що Гварамія був у змові з колишнім фінансовим директором "Руставі 2" Кахабером Домения і директором компанії "Інтермедія плюс" Зурабом Іашвілі. Використовуючи службове становище, Гварамія розтратив чималу суму коштів телекомпанії, скоїв комерційний підкуп і виготовив фальшивий документ.

Прокуратура в п'ятницю, 6 вересня, викликала Гварамія, Домения і Іашвілі для пред'явлення звинувачення. Прокуратура має намір звернутися в суд для їх затримання.

Нагадаємо, прокуратура Грузії 1 серпня повідомила про початок розслідування за фактом можливого привласнення грошей і майна "Руставі 2" з використанням службового становища. Справу завели на підставі скарги, що надійшла від колишньої власниці девятипроцентной частки "Руставі 2" Ніно Ніжарадзе.

За версією слідства, на початку 2015 року Гварамія від імені компанії уклав контракт на розміщення реклами з компанією, яка належить його друзям. Однак гроші в сумі 6,8 мільйона ларі не були сплачені. Гварамія всі звинувачення заперечує.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тбіліський міський суд обрав заставу у розмірі 40 тис. ларі як запобіжного заходу для колишнього генерального директора опозиційної телекомпанії "Руставі 2" Ніку Гварамія.

Крім того, Ніка Гварамія ще будучи на посаді гендиректора грузинського телеканалу "Руставі 2" відмовився звільняти журналіста Георгія Габунию, образив президента Росії Володимира Путіна матом у прямому ефірі.