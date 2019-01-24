Прокуратура не довела у суді, що Янукович знав про мету РФ анексувати Крим

Фото: прокурори Максим Крим та Руслан Кравченко на засіданні 24 січня (РБК-Україна)

Суд вважає, що прокуратура не надала достатньо доказів

Оболонський суд Києва вважає, що сторона обвинувачення не довела, що Віктор Янукович був поінформований про мету РФ анексувати АР Крим. Про це суддя Владислав Девятко сказав в ході зачитування тексту вироку, передає кореспондент РБК-Україна.

Суддя наголосив, що прокуратура не врахувала, що в міжнародному праві розрізняють поняття окупація та анексія.

"Стороною обвинувачення не надано достатньо доказів, що Янукович був проінформований про мету РФ щодо анексії Криму", - сказав суддя.

Суддя зазначив, що анексією є продовження режиму окупації, приєднання окупованої території до іншої держави.

Раніше повідомлялося, що суд виправдав Януковича за ст. 110 - "Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Адвокати Януковича заявили, що на рішення суду найближчим часом буде подана апеляція. Натомість, військова прокуратура, яка є стороною обвинувачення у справі про держзраду Віктора Януковича, вирішить, чи оскаржувати обвинувальний вирок після вивчення тексту.