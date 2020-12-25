Прокуратура не буде просити про запобіжний захід для сина Гладковського

Спеціальна антикоррупцонная прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу сина Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не вбачають у цьому необхідності.

Про це в інтерв'ю "Громадському" в.о. голови САП Максим Грищук.

"Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори", - заявив він.

Голова САП зазначив, що Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування знаходиться на завершальному етапі.

Враховуючи це, прокурора не вважає за необхідне застосовувати до Гладковскому яку-небудь запобіжний захід.

Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що у справі "Укроборонпрому" оголосили підозру Ігорю Гладковскому - синові колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії "Оптимумспецдеталь" контрактами з "Укроборонпромом".

Нагадаємо, влітку суд визнав недостовірною розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері, яке розкрило передбачувану причетність Ігоря Гладковського до схем в "Укроборонпромі".

Зазначимо, корупційний скандал в концерні навесні 2019 року став одним з найгучніших подій президентської кампанії. Журналісти стверджували, що учасники схеми з великою націнкою перепродували "Укроборонпрому" контрабандні запчастини для військової техніки.